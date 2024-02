Palermo | omicidio in discoteca | il questore sospende per sessanta giorni la licenza

due studenti universitari belgi che svolgono l' Erasmus a Palermo. oggi nei fatti una discoteca all'aperto senza regole, sono stati a fine dicembre dopo la sparatoria di via La Lumia e l'omicidio

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Pubblicato il 15 Febbraio, 2024 Ildiha sospeso perlaper trattenimenti danzanti e la Scia per somministrazione di alimenti e bevande di una notacittadina. Il provvedimento adottato, ex art. 100 T.U.L.P.S., istruito dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di, scaturisce da un episodio di violenza sfociato nell’di un giovane e sulla cui dinamica ha indagato personale della Squadra Mobile di. La notte dello scorso 21 dicembre, si è verificata una cruenta lite iniziata all’interno dellae proseguita all’esterno della stessa, nel corso della quale, un giovane è stato attinto da colpi di arma da ...

Strage in famiglia a Altavilla Milicia (PA), i compagni di scuola di Kevin in corteo Per gli omicidi sono in carcere Giovanni Barreca, marito e genitore delle vittime, e i presunti complici Sabrina Fina e Massimo Carandente.

Strage di Altavilla, una fiaccolata silenziosa per ricordare Antonella e i suoi due figli Il triplice omicidio ha sconvolto non solo il piccolo comune alle porte di Palermo. Barreca si è costituito alle 3 di domenica scorsa raccontando di aver ucciso quasi tutta la sua famiglia - solo la ...

Strage in famiglia: compagni di Kevin in corteo a Bagheria Un corteo silenzioso di studenti e insegnanti del liceo artistico Renato Guttuso ha sfilato stamani a Bagheria per ricordare Kevin Barreca, 16 anni, ucciso insieme al fratello Emanuel e alla mamma Ant ...