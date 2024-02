attua un confronto con gli amministratori pubblici e li supporta Ha inoltre presentato il sito dell'Associazione e le pagine Mauro Spada, membro del CdA di AMT SpA dott. Sandro Vazzoler, già

(Di giovedì 15 febbraio 2024) La Digital Human Company attiva dal 1996, con un team di professionisti e consulenti operativi in tutta Italia, affianca le piccole pubbliche amministrazionidigital transformation Roma, 15 febbraio 2024.Ladigitalizzazione ha inglobato anche le Piccole Pubbliche Amministrazioni, che necessitano non solo di rendere sempre più efficace, sicura e trasparente l’interazione fra cittadino

Pagine Sì Spa supporta i piccoli Comuni nella sfida della transizione digitale La Digital Human Company attiva dal 1996, con un team di professionisti e consulenti operativi in tutta Italia, affianca le piccole pubbliche amministrazioni nella digital transformation ...

Telefonata di presentazione dei risultati: Pagine Gialle riporta i risultati del quarto trimestre tra i venti contrari dell'economia Yellow Pages Limited (Ticker: Y) ha comunicato i risultati finanziari per il quarto trimestre del 2023, rivelando una performance mista con forti utili e un calo dei ricavi. Nonostante il difficile ...

Spa e Srl, ok ai bilanci online anche in deroga allo statuto Modalità Covid-19 per le assemblee societarie che si terranno entro il 30 aprile 2024: è quanto deriva dall’emendamento 3.207 introdotto in sede di discussione del Milleproroghe (si veda a pagina 3).