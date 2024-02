Pagelle Mondiali nuoto oggi | Miressi sulla strada giusta | Mora delude

in pausa dagli allenamenti alla Aspire Dome che ospita i mondiali la Federazione Italiana Nuoto e la casa di produzione. Queste le pagelle della seconda serata di Valentina Colosimo Tutti i look (

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 febbraio 2024)DOHA 2024 QUINTA GIORNATA Ancora una giornata di ottimi risultati per l’Italia che porta a otto il bottino di medaglie conquistate al Mondiale di Doha quando mancano ancora 3 giornate e alcune gare che potrebbero vedere gli azzurri protagonisti. Alessandroconquista la sua prima medaglia iridata chiudendo al secondo posto i 100 stile libero. Italia che torna sul podio della gara più attesa a 17 anni dall’oro di Filippo Magnini a Montreal. Podio bis per Alberto Razzetti che, in un 200 misto molto complicato, va a prendersi un bel bronzo all’indomani dell’argento nei 200 farfalla. Per il ligure non un tempo stratosferico ma va comunque bene così. la terza buona notizia di giornata è la qualificazione ai Giochi olimpici della 4×200 femminile che però ha ottenuto un riscontro cronometrico ...