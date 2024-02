Pagelle Italia-Spagna 8-6 | Mondiali pallanuoto | Del Lungo è tornato! Condemi è già un campione

Ecco le nostre pagelle delle 30 esibizioni, di cui la maggior uno dei tanti nipotini artistici di De Gregori sparsi per l'Italia, Voto 6,5 Clara con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del

(Di giovedì 15 febbraio 2024)8-6,Giovedì 15 febbraio Marco Del, 10: semplicemente mastodontico. Para l’impossibile e si traveste da Superman. Diventa un incubo per i tiratori spagnoli, chiamati a prendersi sempre maggiori rischi. Agli Europei ed anche nella prima parte di questo Mondiale il nostro portierone non si era espresso sui livelli eccelsi cui ci ha abituato. Oggi è salito nuovamente in cattedra: quando gioca così, a dispetto dei quasi 34 anni, è ancora il miglior interprete al mondo in questo ruolo. Francesco Di Fulvio, 8,5: marcatissimo dagli spagnoli, capisce che deve rendersi utile anche in tante altre piccole cose, a cominciare dalla difesa. In attacco illumina con giocate d’alta classe, poi firma il pesantissimo gol del +2 a 2’01” dal termine. Un ...