Paderno | cede l’asfalto in via Gramsci | chiuso un tratto del centro

(Di giovedì 15 febbraio 2024)undeldiDugnano. Dalla prima mattina di oggi, è ceduto undi asfalto lungo viaundeldiin via, strada chiusa neltrae Dugnano. La buca si è aperta all’altezza del numero civco 17 in corrispondenza della ...

La Juve ci prova, va vicino alla vittoria, ma alla fine cede il passo al Fiorenzuola. 76-83 Primo tempo in cui le due squadre iniziano con ritmi alti, ma trovando pochi tiri. Alibegovic e Paci firmano il primo vantaggio sul 7-5 al 3’, poi è lo stesso figlio d’arte ad allungare sul 12-7. Gli ...

Serie B – Caserta cede nel finale a Fiorenzuola Sconfitta bruciante per la Paperdi Caserta nella terza partita al palazzetto dell’Istituto Buonarroti. Nell’infrasettimanale valido per la ...

Corda Molle, un patto dei sindaci per il «no» al pedaggio Travagliato chiama i «vicini»: in ventidue in riunione per scrivere una strategia comune in vista del vertice del 19 con la Provincia ...