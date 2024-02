Ostapenko e Azarenka non si sopportano più | nell’ultima stretta di mano in campo non c’è rispetto

di non gradire ignorando del tutto la rivale?. Fino alla prossima sfida! LIVE SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONI Eppure in passato la mano se l'erano stretta Three times of azarenka&Ostapenko's

Il mancato saluto tra Ostapenko e Azarenka a Doha ha fatto molto discutere. Cosa c'è dietro l'antipatia tra le due tenniste.

Azarenka è diventata l’incubo di Ostapenko: perde solo contro di lei nel 2024 Escludendo per un attimo la presenza della bielorussa, Ostapenko vanta un record di 14 vittorie a 0 contro qualsiasi avversaria che non sia Victoria Azarenka. Ieri però, la bielorussa ha dominato ... La non stretta di mano tra Vika e Jelena In questo avvio di stagione Jelena Ostapenko ha giocato 15 partite vincendone 12. Le 3 in cui è uscita sconfitta dal campo le ha perse tutte con ... VIDEO Ostapenko pec karteja zaudejuma baltkrievietei Azarenkai izcelas ar nesportisku ricibu Latvijas tenisiste Alona Ostapenko pec zaudejuma Dohas "WTA 1000" turnira trešaja karta pret baltkrievieti Viktoriju Azarenku izcelas ar nesportisku ricibu.

