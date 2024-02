poi, è arrivata l'estate, un'offerta del Psg rimasta nella ormai orientato da Osimhen ("Ho già chiaro il piano, so cosa voglio Tra problemi fisici irrisolti e gol che non arrivano nemmeno in

Osimhen-PSG, arrivano conferme: cosa succederà in estate (Di giovedì 15 febbraio 2024) Ancora parole circa la vicenda Victor Osimhen. Niente ritardi aerei, ma solo news di mercato inerenti al bomber del Napoli di rientro dalla Nigeria. La giornata odierna è stata caratterizzata da una vicenda surreale in casa Napoli, con protagonista il bomber Victor Osimhen. Il capocannoniere della scorsa Serie A, di ritorno dalla Nigeria post Coppa d'Africa, avrebbe infatti perso quest'oggi l'aereo di rientro per il capoluogo partenopeo, causa alcuni ritardi in grado di far saltare la coincidenza. L'attaccante è riuscito però a tornare all'ombra del Vesuvio grazie a un secondo volo di linea, giusto in tempo per divenire parte di numerose discussioni. Fra queste, il possibile impiego in campionato contro il Genoa nonché le nuove voci circa il proprio futuro, rivelate dalla nota e autorevole testata giornalistica. Osimhen al PSG, c'entra ... Leggi tutta la notizia su spazionapoli

MERCATO - PSG su Osimhen per il dopo Mbappè Kylian Mbappè ha comunicato al PSG che non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno. Secondo quanto riportato da The Athletic, nella shortlist del club parigino ci sarebbe anche Victor Osimhen ... Napoli, il Barcellona vuole Kvaratskhelia: come può cambiare il futuro Una notizia che rimbalza dalla Spagna, che potrebbe accendere il mercato estivo: il Barcellona rinnoverà l`attacco in vista nel 2024-25 e tra i nomi considerati. The Athletic - PSG forte su Osimhen: è nella short-list per sostituire Mbappé Victor Osimhen è nella shortlist del Paris Saint-Germain dopo che Kylian Mbappé, al termine dell'allenamento di martedì, ha comunicato al suo presidente, Nasser Al-Khelaifi, che non rinnoverà il ...

