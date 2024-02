Osimhen perde la coincidenza | in ritardo a Napoli

Napoli, slitta in avanti il ritorno di Osimhen: il calciatore atteso oggi in Italia ha perso la coincidenza del volo Mentre il Napoli a Castel Volturno prepara la partita contro il Genoa, Mazzarri attende il rientro di Osimhen. Il

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb. (askanews) – Arrivo inper Victor. L’attaccante nigeriano, reduce dalla delusione per la finale di Coppa d’Africa persa domenica contro la Costa d’Avorio, era atteso in mattinata a Castel Volturno ma per undell’aereo ha perso la. Una questione puramente tecnica perche ha fatto scalo a Istanbul, ma il volo dall’Africa era partito ine, dunque, l’attaccante azzurro non è riuscito ad imbarcarsi in tempo dalla Turchia per arrivare in Italia secondo le previsioni. Il suo arrivo è così posticipato nel pomeriggio. In dubbio per il match di sabato contro il Genoa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.