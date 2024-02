Una questione puramente tecnica per Osimhen che ha fatto scalo a Istanbul, ma il volo dallAfrica era partito in ritardo e, dunque, lattaccante azzurro non e' riuscito ad imbarcarsi in tempo dalla

Osimhen perde il volo per rientrare in Italia (Di giovedì 15 febbraio 2024) L'attaccante salterà la partita con il Genoa, Napoli senza attaccante Notizia dell'ultim'ora che rovina i piani della SSC Napoli e dei fantallenatori. Il club partenopeo attendeva con ansia il ritorno di Victor Osimhen, di rientro dalla Coppa d'Africa. Ma è accaduto l'inaspettato. Questa mattina Osimhen era atteso a Capodichino, ma c'è stato un problema inaspettato. Regolarmente imbarcatosi sul volo

