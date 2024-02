seduta di allenamento nel pomeriggio per aspettare Victor Osimhen. Mazzarri potrebbe decidere di portarlo in panchina ma non è detto. Sicuramente ci sarà col Barcellona in Champions.

Osimhen non ci sarà col Genoa. Col Barcellona sarà la sua notte (Sky Sport) (Di giovedì 15 febbraio 2024) Non era dunque un azzardo la battuta di questa mattina sulla Gazzetta dello Sport sul ritorno di Osimhen al Napoli. L’attaccante nigeriano, atteso questa mattina, non è arrivato a causa di un ritardo dei voli e il suo rientro rischia di diventare un nuovo caso. A Sky Francesco Modugno «Volo partito in ritardo da Laghos e coincidenza persa per Victor Osimhen, anche le comunicazione della compagnia aerea sono poco chiare. Stiamo provando a ricostruire perché tutti lo attendono e la speranza ora è riaverlo nel pomeriggio. Maledetti viaggi di Victor che sono sempre complicati e lenti. Era già da verificare che potesse giocare col Genoa. Se torna insieme serata c’è da smaltire lo stress e il viaggio, quindi quella col Barcellona diventerà la sua notte» ttualmente il giocatore è quindi in ... Leggi tutta la notizia su ilnapolista (Di giovedì 15 febbraio 2024) Non era dunque un azzardo la battuta di questa mattina sulla Gazzetta dellosul ritorno dial Napoli. L’attaccante nigeriano, atteso questa mattina, non è arrivato a causa di un ritardo dei voli e il suo rientro rischia di diventare un nuovo caso. A Sky Francesco Modugno «Volo partito in ritardo da Laghos e coincidenza persa per Victor, anche le comunicazione della compagnia aerea sono poco chiare. Stiamo provando a ricostruire perché tutti lo attendono e la speranza ora è riaverlo nel pomeriggio. Maledetti viaggi di Victor che sono sempre complicati e lenti. Era già da verificare che potesse giocare col. Se torna insieme serata c’è da smaltire lo stress e il viaggio, quindi quella coldiventerà la sua» ttualmente il giocatore è quindi in ...

