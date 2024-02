Osimhen nelle prossime ore a Napoli

'Osimhen domattina (giovedì) sarà a Napoli. Il giocatore è in partenza dalla Nigeria, nessun giallo, nessun mistero, nessun ritardo non previsto. Poi saranno valutate le sue condizioni dallo staff

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Victorsarà atra qualche ora. Il nigeriano è reduce dalla Coppa d’Africa. Dopo lo scudetto, l’attaccante sognava il trionfo con la sua Nazionale, ma in finale la formazione nigeriana ha perso contro la Costa d’Avorio. L’attaccante delha patito dolori intestinali ed altri acciacchi che ne hanno compromesso la performance. Per Victor soltanto una rete all’esordio ed un assist. Il nigeriano non è sato inserito neanche nella top 11 del torneo stilata dalla Federazione africana. Nella formazione ideale ha trovato spazio invece Lookman. Unico rappresentante della nostra Serie A., alla luce dei problemi gastrointestinali prima scritti, e di altri problemi fisici, verrà valutato dallo staff medico della società partenopea. Domani sosterrà una seduta di allenamento, ma sarà forse l’unica in ...

La Nigeria da martedì è in ritiro a Dubai in vista della Coppa d’Africa. Stava per diventare un caso l’assenza di Victor Osimhen . L’attaccante del ... (sportface)

“Datevi una mossa” è l’appello che muove il Corriere della Sera agli attaccanti della serie A. La situazione è complessa, e in tanti non stanno ... (ilnapolista)

Legends, Bruscolotti: “Osimhen sveglierà la squadra”, Taglialatela: “Maradona mi cambiò il contratto” Legends, Bruscolotti: "Osimhen sveglierà la squadra", Taglialatela: "Maradona mi cambiò il contratto". Tutte le dichiarazioni degli ospiti in studio ...

Ultima chiamata per la zona Champions. Tutti con Osimhen, sold out al Maradona Il Napoli ha bisogno di Osimhen e Mazzarri intende almeno convocarlo per la sfida di dopodomani contro il Genoa, che sarà anche un test in vista dell’appuntamento di mercoledì prossimo (ore 21) in ...

GAZZETTA - Osimhen, da valutare le sue condizioni, ma con il Barcellona sarà titolare Come riporta La Gazzetta dello Sport, Victor Osimhen, attaccante del Napoli, tornerà in città e andrà a Castel Volturno per salutare lo staff e i compagni e valutare le sue condizioni fisiche in vista ...