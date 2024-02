Osimhen ha perso l’aereo per Napoli | il piano della società per farlo arrivare in serata

Napoli. Chissà se il pilota dell'aereo Lagos - Istanbul ha qualche lontano parente genoano. Il primo volo che avrebbe dovuto prendere Osimhen per rientrare dalla Coppa d'Africa ha tardato di 20 minuti e addio coincidenza.

Napoli, il ritorno di Osimhen slitta ancora Intoppo durante il viaggio che lo avrebbe dovuto riportare in Italia questa mattina: l'attaccante arriverà nel pomeriggio dopo aver perso la coincidenza dalla Turchia.

Il Genoa sfida il Napoli, per Gila in 3 per 2 posti: Gud-Messias-Vitinha GENOVA - Le motivazioni il Genoa in vista della trasferta di Napoli non faticherà a trovarle. C’è da ricominciare a fare punti per l’obiettivo della salvezza dopo il ko che i rossoblù hanno dovuto ing ...

