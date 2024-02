Arrivo in ritardo per l'attaccante nigeriano: Osimhen era atteso in mattinata a Napoli ma per un ritardo dell'aereo ha perso la coincidenza. Una questione puramente tecnica per Osimhen che probabilmente svolgerà un

Osimhen ha perso l’aereo: il suo volo tarda di 20 minuti e addio coincidenza: niente Napoli-Genoa (Di giovedì 15 febbraio 2024) Osimhen, il suo volo tarda di 20 minuti e perde la coincidenza: addio Napoli-Genoa. Victor Osimhen non è ancora arrivato a Napoli. Era annunciato questa mattina a Capodichino, si è anche regolarmente imbarcato sul volo Lagos-Istanbul ma la rotta prevedeva due scali. Il volo ha tardato 20 minuti e Osimhen ha perso la coincidenza con Istanbul. Il viaggio è slittato e addio Napoli-Genoa. Arriverà domani. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il nigeriano era atteso questa mattina, tutto pronto fotografi compresi. Era già quasi da escludere una sua ... Leggi tutta la notizia su ilnapolista (Di giovedì 15 febbraio 2024), il suodi 20e perde la. Victornon è ancora arrivato a. Era annunciato questa mattina a Capodichino, si è anche regolarmente imbarcato sulLagos-Istanbul ma la rotta prevedeva due scali. Ilhato 20halacon Istanbul. Il viaggio è slittato e. Arriverà domani. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il nigeriano era atteso questa mattina, tutto pronto fotografi compresi. Era già quasi da escludere una sua ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza