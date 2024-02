Osimhen ha avuto problemi gastrointestinali | si è portato dietro vari acciacchi in Coppa d’Africa

non è mai stato veramente bene, tra problemi addominali e altro. Secondo il Corsport, è stato Osimhen a decidere di anticipare il un conflitto intestino logorante che ha avuto un peso in quest'

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 15 febbraio 2024) . A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise. Il grande giorno è arrivato: Victoroggi sarà a Napoli per aggregarsi di nuovo alla squadra dopo l’esperienza in. Dopo lo scudetto, ha sognato il trionfo con la sua Nigeria ma si è fermato in finale, subendo la rimonta della Costa d’Avorio. Ha stretto i denti, superato dei, si èqualche acciacco durante il torneo. Al rientro sarà monitorato dallo staff medico del Napoli che valuterà se potrà essere convocato per la gara contro il Genoa. Farà al massimo un allenamento domani con i compagni, Mazzarri non lo schiererà dal primo minuto ma, se le sue condizioni fisiche lo permetteranno, potrà essere una risorsa a gara in corso. Simeone è in vantaggio ...