Osimhen finalmente a Napoli | domani visite mediche a Castel Volturno

Victor Osimhen alla fine di una lunga giornata è finalmente atterrato a Napoli. L'attaccante del club partenopeo, che sarebbe dovuto arrivare questa mattina in Italia, a causa di un ritardo del volo da Lagos

SKY – Napoli, Osimhen rientrato in città: il nigeriano sarà convocato per la sfida col Genoa Dopo la sconfitta in finale contro la Costa d'Avorio, Victor Osimhen è rientrato in Italia dalla Coppa d'Africa. L'attaccante nigeriano è a Napoli, ...

Osimhen è tornato a Napoli, domattina il primo allenamento con la squadra 23 Dicembre 2023, questa la data dell’ultima apparizione di Victor Osimhen con la maglia del Napoli. Da quel momento gli azzurri sono sprofondati in una crisi senza precedenti, con una squadra irricon ...

Osimhen è rientrato a Napoli: ci sarà contro il Genoa Dopo la sconfitta in finale contro la Costa d'Avorio, Victor Osimhen è rientrato in Italia dalla Coppa d'Africa. L'attaccante nigeriano è a Napoli, domattina si allenerà con il resto della squadra e a ...