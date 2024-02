Osimhen è atterrato a Napoli | domani sarà a Castel Volturno

Arrivo in ritardo per l'attaccante nigeriano: Osimhen è atterrato nel tardo pomeriggio a Napoli dopo che questa mattina per un ritardo dell'aereo aveva perso la coincidenza per l'Italia. Resta in dubbio il suo utilizzo per la sfida di sabato

Osimhen è atterrato a Napoli. La notizia, confermata da Carlo Alvino, era circolata dopo le 18:00. domani l'attaccante del Napoli sarà a Castel Volturno per un primo blando allenamento. Prima però le visite mediche per accertare le sue condizioni. Osimhen è tornato a Napoli e domani sarà a CastelVolturno… il confronto fra opinioni diverse è il sale della democrazia e la bellezza della vita libera … sarebbe sempre preferibile, però, che i fatti sui quali costruire le opinioni non venissero "piegati" allo scopo di… pic.twitter.com/gz3HL5e0El — Carlo Alvino (@Carloalvino) February 15, 2024

ULTIM'ORA - Osimhen è atterrato a Napoli, finalmente è tornato Victor Osimhen è atterrato a Napoli. Dopo che l'attaccante nigeriano ha perso il volo da Istanbul che avrebbe dovuto riportarlo a Napoli in mattinata, Osimhen è rientrato in città nel tardo pomeriggio ... Osimhen, volo in anticipo per Capodichino: cosa filtra per Napoli-Genoa L’attaccante del Napoli è partito nel pomeriggio di Istanbul e alle 18.08 è atterrato all’Aeroporto di Capodichino, con circa 7 minuti di anticipo. Osimhen è stato scortato da alcuni agenti ed è stato ... Osimhen a Napoli con un volo privato Ecco quanto sarebbe costato a De Laurentiis Notizie Napoli calcio. Victor Osimhen resta in dubbio per Napoli-Genoa: il centravanti nigeriano doveva arrivare questa mattina in città, ma a causa di un ritardo sulla tratta Lagos-Istanbul (ritardo ...

