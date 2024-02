Osimhen ci sarà col Genoa Sky

Victor Osimhen è tornato a Napoli : inizialmente atteso in città questa mattina, è atterrato da poco dopo aver perso una prima coincidenza a Istanbul per rientrare già diverse ore fa. Osimhen ci sarà con il Genoa Secondo Sky Sport , domattina si allenerà a Castel Volturno e salvo imprevisti sarà convocato per il match di sabato contro il Genoa. CalcioNapoli24.it è stato selezionato

