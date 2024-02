" è candidato come miglior film internazionale agli Oscar 2024. Los Angeles Best Directors Award per il loro film " Diabolik - Chi

Oscar 2024, chi può fermare Oppenheimer dal vincere tutto? (Di giovedì 15 febbraio 2024) Chi può fermare il treno Oppenheimer in vista degli Oscar 2024? Statisticamente, almeno al momento, nessuno. Anche se alcune cerimonie chiave in arrivo nelle prossime settimane potrebbero ipoteticamente spostare la bilancia del favorito alla statuetta per il miglior film non più verso il film campione d’incassi (e della critica) scritto e diretto da Christopher Nolan, bensì verso altri lidi cinematografici. Stiamo facendo riferimento alle cerimonie di premiazione dei Bafta, dei Producers Guild Awards e degli Screen Actors Guild Awards. Questi riconoscimenti, rispettivamente assegnati dall’Academy britannica e dai sindacati dei produttori e degli attori di Hollywood, hanno recentemente portato sulle spalle il fardello del favorito dell’ultimo minuto all’Oscar per la categoria principale, quella del Best ... Leggi tutta la notizia su screenworld (Di giovedì 15 febbraio 2024) Chi puòil trenoin vista degli? Statisticamente, almeno al momento, nessuno. Anche se alcune cerimonie chiave in arrivo nelle prossime settimane potrebbero ipoteticamente spostare la bilancia del favorito alla statuetta per il miglior film non più verso il film campione d’incassi (e della critica) scritto e diretto da Christopher Nolan, bensì verso altri lidi cinematografici. Stiamo facendo riferimento alle cerimonie di premiazione dei Bafta, dei Producers Guild Awards e degli Screen Actors Guild Awards. Questi riconoscimenti, rispettivamente assegnati dall’Academy britannica e dai sindacati dei produttori e degli attori di Hollywood, hanno recentemente portato sulle spalle il fardello del favorito dell’ultimo minuto all’per la categoria principale, quella del Best ...

