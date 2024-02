Oroscopo Paolo Fox venerdì 16 Febbraio 2024 | Cancro teso

Oroscopo Paolo Fox E' andata in onda su Rai 2 l'ultima puntata de I Fatti Vostri 2023/2024 e l'oroscopo di Paolo Fox di oggi è tra i momenti più seguiti della trasmissione. Ci sono state le

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 15 febbraio 2024) L’diFox per oggi,16Ariete Dovrete valutare con cura le proposte di un amico. In amore attento alla gelosia. Toro Questo è un momento da vivere con prudenza nei rapporti con gli altri. Ti senti insoddisfatto. Gemelli Meno dubbi in amore. Situazioni divertenti e piacevoli in vista.Ripresa generale. Non scaricare la tensione in amore. Ritardi nei pagamenti: stai attento. Leone Poca voglia di fare e molta voglia di aggredire. Prudenza in amore. Vergine Buona situazione per i sentimenti. Qualcuno ti è vicino ma tu desideri di più. Bilancia In miglioramento la forma fisica. Oggi un problema verrà risolto ma ci vuole pazienza. Scorpione Ci sono alcune questioni da chiarire: puoi decidere per un cambiamento ...