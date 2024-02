Oroscopo Branko Giovedì 15 Febbraio 2024 | Pesci stanco

'Le Stelle di Branko', le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 15 febbraio 2024. Ariete Le stelle di

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 15 febbraio 2024) L’diper oggi,15Ariete Amici dell’Ariete, sul lavoro sarete un po’ aggressivi. Facilmente quindi potreste perdere la pazienza e dire qualche parola di troppo. Cercate di mantenere la calma. Toro Cari amici del Toro, Venere e Marte sono in aspetto positivo e insieme a Nettuno vi permettono di portare avanti con entusiasmo i vostri progetti. Gemelli In arrivo forti emozioni per il vostro segno cari Gemelli. Sul lavoro state portando avanti i vostri progetti con entusiasmo. Lo state facendo però con eccessiva fretta, come se non vedeste l’ora di sbarazzarvene, mentre invece servirebbe maggiore concentrazione. L’impazienza può portarvi a commettere errori. Cancro Amici del Cancro, secondo l’di oggi, in questo periodo avete voglia di dare ...