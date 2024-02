Oriele | è finita davvero? Dopo il botta e risposta social | parte la diffida

Nelle ultime ore, infatti, la Marzoli è finita nella bufera per è stata poi vista di nuovo insieme, e i vecchi fan degli "Oriele" qualcosa a metà tra una presa in giro e un' uscita davvero

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Glie la. Daniele e Oriana sono la coppia più chiacchierata del Grande Fratello Vip 7: si sono lasciati tante volte per poi tornare insieme. Ma adesso? Come stanno le cose tra i due? Glie la. I due si sono lasciati di nuovo. Ormai tra i due ex gieffini del Grande Fratello Vip 7 è guerra: non solo sul web. Pare infatti che Oriana Marzoli si sia rivolta al suo avvocato e che sia partita unacontro Daniele Dal Moro. La loro sino ad ora è stata una storia molto chiacchierata e vissuta anche suie condivisa con i fan, che spesso hanno contribuito a farli litigare. Infatti proprio di recente si è innescato il dubbio che Daniele avesse trovato già una ragazzaOriana. Gossip insinuato da un gruppetto di fan che ha solleticato ...