Oriana Marzoli manda una lettera di diffida a Daniele Dal Moro | ecco cosa è successo nelle ultime ore

- ha esordito la Fuin su Instagram - però in ogni puntata manda come quella che ha visto protagonisti Oriana Marzoli e Matteo

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Continua lo scontro a distanza tra gli ex protagonisti del Gf Vip 7Dal: negli ultimi giorni si è diffusa la notizia secondo cui l’ex vippone avrebbe una relazione con un’altra ragazza enel suo canale broadcast su Instagram aveva pubblicato un lungo sfogo contro l’ex fidanzato, che non l’avrebbe mai amata.dal canto suo non ha voluto parlare di questa ragazza, ma ha spiegato che è stataa lasciarlo per via dei reality, aggiungendo che è ormai un mese che non vede e non sente lae che quindi quella che non l’ha mai amato è lei. Dopo questo scambio di accuse sui socialè tornata a parlare tramite il suo canale broadcast ha spiegato di aver ricevuto la conferma del fatto ...