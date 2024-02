“Orgogliosa e canto” come il vestito oro-blu | Fiorella Mannoia | “Mò lo sento pure io!”

i versi liberi, passando dal canto amoroso a quello politico, al nuovo anno ) e al tempo stesso la rivendicazione orgogliosa della stesso la rivendicazione orgogliosa della medesima terra (in Come

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Chi ha seguito il Festival di Sanremo conosce sicuramente il cortocircuito che è esploso online in merito alla canzone Mariposa die la frase ‘nel profondo sono libera e‘. In molti, infatti, in quell’ultimo pezzo hanno udito una bestemmia, nel dettaglio ‘nel profondo sono libera e orco D** se‘. Un fatto già commentato dalla diretta interessata durante la settimana sanremese quando, intervistata dai microfoni di RTL 102.5, ha dichiarato: “So che sta girando questa cosa, l’ho vista. Quello che mi stupisce è che la riprendano i giornali. Pensa la gente! Mapuoi immaginare che io possa bestemmiare sul palco di Sanremo?”. A questo punto gli speaker le hanno ricordato: “Sicil pezzo non lo hai preparato ieri, nessuno ha alzato ...