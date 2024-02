Operazione straordinaria di controllo nel cuore di Napoli

di macchine si attivi molto velocemente per eseguire l'operazione,ADI includono circuiti integrati (IC) che gestiscono il controllo dei dati si sono autoimposti una responsabilità straordinaria nel

(Di giovedì 15 febbraio 2024)di. Identificate 223 persone, 38 veicoli e contestate quattro violazioni del Codice della Strada Nella mattinata di martedì, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, i militari dell’Arma dei Carabinieri, i finanzieri della Guardia di Finanza, con il supporto di personale dell’ASL1 Centro e con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania e degli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria, hanno effettuato un servizio straordinario didel territorio nell’area compresa tra la Stazione Centrale e Porta Nolana. Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato 223 persone, di cui quattro sanzionate amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente per uso personale, controllato 38 veicoli e contestato quattro ...

Il fascino della Ferrari è davvero irresistibile. Ecco la prima cosa che viene in mente commentando l’inaspettato arrivo di Lewis Hamilton a ... (ilfoglio)

Roma, operazione “Game Over”: sequestrati beni per 4,5 milioni di euro Tempo di lettura 2 minuti Clicca e condividi l'articoloIl provvedimento di sequestro è stato eseguito questa mattina dagli uomini della Polizia di Stato Questa mattina, nelle province di Roma e Latina ...

Il Castello Svevo di Vieste apre le porte: firmato protocollo di intesa con la Marina Militare Ministero della Difesa, Regione Puglia e Comune di Vieste hanno firmato il documento per la valorizzazione ad uso duale del bene, patrimonio immobiliare della D ...

Nuove tariffe e lavori di ristrutturazione. È iniziata «l’operazione salvataggio» del De Pagave Il presidente della cooperativa Nuova assistenza che gestisce l'istituto per anziani ha parlato in commissione: «Lavori per 3 milioni, tariffe adeguate con buon senso». Liquidazione dell'ente e tratta ...