Operaio muore schiacciato da un mezzo in movimento

Un operaio di 40 anni è morto in serata in un'azienda di Longhena, in provincia di Brescia. L'uomo è stato investito da un mezzo in movimento. Si tratta del terzo decesso sul lavoro nel Bresciano dall'

Un Operaio di 40 anni è morto in serata in un'azienda di Longhena, in provincia di Brescia. L'uomo è stato investito da un mezzo in movimento. Si tratta del terzo decesso sul lavoro nel Bresciano dall'inizio dell'anno.

Lavoratore in sciopero preso a pugni all'entrata dell'azienda, il sindacato: "Brutale aggressione" Durante il picchetto davanti ai cancelli di GiTre a Bellusco (Monza e Brianza) un lavoratore è stato preso a pugni.

