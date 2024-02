Open Day carta d’identità elettronica Roma | sabato 17 e domenica 18 Febbraio

di conseguire in tempi rapidi la carta d'identità, con la intanto il ministero? Ha chiesto alle questure di indire degli open day

(Di giovedì 15 febbraio 2024) GliDay dedicati allaproseguono nel fine settimana del 17 e 18con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi VI, XI e XV nella giornata di17e degli ex Punti Informativi Turistici del centro che, insieme al nuovo punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi anche18. Per poter richiedere lain occasione degliDay è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire da venerdì 16, dalle ore 9 fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno. (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ ). Per espletare la ...

Fondazione Onda: il 13 marzo porte aperte in oltre 125 ospedali del network Bollino Rosa “Fondazione Onda, in occasione della Settimana mondiale dedicata al cervello, organizza l’Open Day dedicato alle donne con sclerosi multipla (SM), che si terrà il 13 marzo in oltre 125 ...

Open day sull’epilessia all’ospedale di Lamezia e dibattito nella sala consiliare di Girifalco Lamezia Terme - Open day all’ospedale Giovanni Paolo II per la giornata internazionale dell’epilessia. Un approfondimento su una malattia come l’epilessia che colpisce in Italia 720mila persone, di cu ...

NASCAR | Logano in pole a sorpresa per la Daytona 500 2024! Joey Logano rompe un decennale monopolio Chevy e porta la Ford Mustang in pole a Daytona affiancato da McDowell. Alfredo e Ragan si prendono i primi due posti O ...