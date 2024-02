Onorevole Trattore

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Non solo coltivatori arrabbiati che manifestano per strade e città d’Europa. C’è una pattuglia «verde» di ex politici che è passata dalle astuzie di Palazzo alle fatiche della terra. In altre parole: dopo il potere, resta il podere. «Scarico ’ste cose dale arrivo». Può essere preciso? «Sono pietre. Le ho appena tolte dai campi». Il telefono gracchia. Tonino Di Pietro ansima. Era il magistrato più temuto. È il «cincinnato» più indomabile. Le proteste di agricoltori e allevatori sono le sue: «Hanno finalmente risvegliato le coscienze!». Dopo aver chiuso con la politica è tornato a Montenero di Bisaccia, paesino di seimila abitanti nella campagna molisana. Segue la masseria di famiglia: 24 ettari. «Mio padre c’ha campato tre figli. Io, senza pensione, non arriverei a fine mese». Cosa vende? «Niente! I costi sarebbero maggiori dei ricavi. Coltivo per me e gli ...

