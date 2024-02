Stasera giovedì 15 febbraio alle 21.25, torna il travolgente buonumore di Only Fun - Comico Show . Condotta dalla brillante Elettra Lamborghini e dal duo comico I PanPers , alias Andrea Pisani e Luca Peracino, la trasmissione debutta in esclusiva su Nove e in anteprima su

Only Fun - Comico Show stasera su Nove: ospiti della nuova edizione con Elettra Lamborghini e I PanPers

stasera su Il Nove in prima serata inizia la nuova stagione di Only Fun - Comico Show, disponibile in anteprima su discovery+ stasera giovedì 15 febbraio alle 21.25, torna il travolgente buonumore di Only Fun - Comico Show. Condotta dalla brillante Elettra Lamborghini e dal duo Comico I PanPers, alias Andrea Pisani e Luca Peracino, la trasmissione debutta in esclusiva su Nove e in anteprima su discovery+. Lo Show è diventato un vero e proprio appuntamento fisso per gli amanti della comicità italiana, grazie alla sua capacità di intrattenere e coinvolgere il pubblico sia in teatro che davanti allo ...

