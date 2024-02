OnePlus Nord N30 SE 5G | trapelati nuovi dettagli per l’Europa

Dopo il lancio negli Emirati Arabi Uniti, il OnePlus Nord N30 SE si appresta ad arrivare sul mercato europeo, offrendo buone specifiche a prezzo accessibile. Lo scorso mese, OnePlus ha lanciato il suo nuovo smartphone entry - level, il Nord N30

(Di giovedì 15 febbraio 2024)N30 SE 5G, arrivano nuove informazioni su prezzo e disponibilità per, scopriamole insiemeN30 SE 5G, avvistato sul sito ufficiale un paio di settimane fa, si prepara al debutto europeo. Nonostantenon abbia ancora rilasciato informazioni ufficiali su prezzo e data di lancio, un nuovo rapporto di Apppauls fornisce alcune interessanti anticipazioni.N30 SE 5G: prezzo competitivo per un’esperienza completa Secondo la fonte, il dispositivo dovrebbe essere disponibile in un’unica configurazione da 4GB di RAM e 128GB di archiviazione al prezzo di circa 229 euro. Un prezzo decisamente competitivo per un dispositivo che offre un’esperienza completa: Display ampio e luminoso: Ampio display LCD FHD+ ...

