Omicidio Altavilla Milicia | corteo studenti per Kevin Barreca | accusati non rispondono

ad Altavilla Milicia (Palermo), la moglie e i due figli di 5 e I carabinieri hanno fermato per omicidio e soppressione di cadavere,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Unsilenzioso die insegnanti del liceo artistico Renato Guttuso ha sfilato stamani a Bagheria per ricordare, 16 anni, ucciso insieme al fratello Emanuel e alla mamma Antonella Salamone nella villetta ad(Palermo). “non esiste separazione finché c’è il ricordo”, “vive”, sono alcune delle scritte che campeggiavano sui cartelloni degliincon la foto del ragazzo e alcuni disegni del giovane che amava raffigurare gli uccelli. Domani è previsto adun momento di preghiera per Antonella Salamone e i ragazzi assassinati. La veglia si svolgerà nella Basilica Santuario Madonna della ...

Si delineano sempre di più i contorni della Strage di Altavilla Milicia , in provincia di Palermo. Nella casa degli orrori sono stati strappati alla ... (thesocialpost)

Strage di Altavilla, compagni di Kevin in corteo a Bagheria BAGHERIA - Un corteo silenzioso di studenti e insegnanti del liceo artistico Renato Guttuso ha sfilato stamani a Bagheria per ricordare Kevin Barreca, 16 anni, ucciso insieme al fratello Emanuel e all ...

Omicidio Rosolino Celesia a Palermo, sospesa la licenza alla discoteca Notr3 Il Questore di Palermo ha sospeso per sessanta giorni la licenza per trattenimenti danzanti e la Scia per somministrazione di alimenti e bevande della discoteca Notr3. Il provvedimento adottato scatur ...

Un corteo silenzioso in memoria di Kevin Barreca, “Non esiste separazione finchè c’è ricordo” Un corteo silenzioso composto da studenti e insegnanti del liceo frequentato dal ragazzo di 16 anni ucciso questa mattina ...