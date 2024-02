Offerte lavoro Lombardia | Navigazione Laghi cerca personale Come candidarsi | tutte le informazioni

il lavoro e il business. Si tratta di un intervento strategico di sfruttare tutte le opportunità di crescita e sviluppo offerte Emilia - Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Lombardia,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Como – Siete indi un, ente del Ministero dei Trasporti,. Sono stati pubblicati ben 9 bandi di concorso esterno per la copertura di 11 posizioni presso la Direzione di EsercizioLago di Como e che coinvolgono tutti i settori aziendali, da figure di bordo, adi cantiere fino agli operatori amministrativi. “Lo scorso 2023 abbiamo traguardato numeri importanti, 12 milioni di passeggeri trasportati, un risultato straordinario. Oggi abbiamo necessità di implementare il nostro organico- commenta Pietro Marrapodi, Gestore Governativo dell’Ente - con l’obiettivo di proseguire a garantire un servizio di trasporto efficiente ed efficace, che sia quanto più possibile in linea con le crescenti ...

Arzachena: al via la stagione teatrale, al lavoro per un cartellone dedicato ai ragazzi Un’offerta culturale «multidisciplinare e trasversale». È questo l’obiettivo di Deamater, la società che ha in gestione dal Comune l’attività dell’Ama - Auditorium multidisciplinare Arzachena che, com ...

Aldi inaugura il decimo negozio a Monza, opportunità di lavoro per 13 persone Via Bettola, nel nuovo store di 755 metri quadrati grande attenzione al risparmio e all’ambiente, grazie anche alla presenza di un impianto fotovoltaico ...

Lavoro, approvato schema protocollo per la valorizzazione competitività del territorio ROMA – La Giunta regionale del Lazio, presieduta dal presidente Rocca, ha approvato lo schema di protocollo di intesa fra la Regione Lazio, Manageritalia Lazio – Abruzzo – Molise – Sardegna – Umbria, ...