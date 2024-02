Odio social e minacce dopo 4 Ristoranti | l' angoscia della ristoratrice | Non chiudo occhio

a mettere un punto su tutta la questione che gli è costata l'odio la questione che gli è costata l'odio di molti utenti social, i costata minacce di morte a lui e Selvaggia. 'Preferisco mantenere

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ekla Vasconi è finita al centrobufera per via delle critiche rivolte ai colleghi durante il programma

PsychoSanremo. Quando cadi mostra a tutti che ti stai rialzando. Perché se no tutti si ricorderanno che sei caduto e nessuno che ti sei rimesso in ... (quotidiano)

Ristoratrice minacciata dopo 4 Ristoranti: "Non dormo più per l'odio che sto ricevendo" Sono bastati pochi giorni dalla messa in onda del programma di Alessandro Borghese per generare una vera e propria ondata di odio social nei confronti di Ekla, proprietaria del "Rigoletto", il ...

Mantova, travolta dalle recensioni negative dopo “4Ristoranti”. “Non dormo da due notti” La titolare del “Rigoletto” nel mirino dopo la puntata del programma di Alessandro Borghese. Poche settimane fa la tragedia di Sant’Angelo Lodigiano ...

4 Ristoranti, Ekla sommersa da commenti d'odio sui social: «Non dormo da 10 giorni» L'ultimo episodio della nona stagione di 4 Ristoranti con lo chef Alessandro Borghese ha fatto tappa nella città di Mantova. Dopo pochi giorni dalla messa in onda, tuttavia, si ...