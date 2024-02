Nuovi esperti interculturali L’Insubria li forma online

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Un corso di successo, che in 15 anni hato oltre mille studenti e che rappresenta un’opportunità al passo coi tempi per diplomati che lavorano o vorrebbero lavorare in contesti comunicativi. Prende il via la 26esima edizione del corso dizionedel progetto Filis dell’Università deldedicato atoridi lingua italiana per stranieri. "Oggi più che mai – spiega il professor Gianmarco Gaspari (nella foto), docente di letteratura italiana e direttore del corso – i confini geografici, che un tempo dividevano popoli e nazioni, rappresentano vie di migrazione e comunicazione che danno luogo a contatti culturali che, se non affrontati con gli strumenti adeguati, rischiano di creare veri e propri ‘scontri’ anziché ...