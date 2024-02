Nuove accuse al boss ‘innominabile’ per paura di intercettazioni

con accuse che spaziano da reati legati alla droga ai tentati arrestati due ladri seriali Cronaca Foggia, catturato il boss nuove minacce mafiose alla giudice Mariano: testa di capretto sulla

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl suo nome non si doveva pronunciare, era unFrancesco Pezzella, a cui oggi i carabinieri di Giugliano in Campania e Caivano, hanno notificatonell’ambito di una indagine che lo pone al vertice di una organizzazione malavitosa attiva a Nord di Napoli. A descrivere la sua figura è l’ex capo di un gruppo malavitoso locale, Pasquale Cristiano, divenuto nel frattempo collaboratore di giustizia. Pezzella temeva costantemente di essere intercettato e ai suoi uomini era negata la possibilità di pronunciare il suo nome: per indicarlo utilizzavano un gesto, si toccavano il mento, per indicare una persona con la barba. Sempre secondo i pentiti era lui a effettuare le scelte strategiche e, verosimilmente, sarebbe stato lui a ordinare l’omicidio di tre persone ...