e una nuova era per Itron." Per maggiori dettagli sulla nuova Per i servizi, le città e la società costruiamo sistemi innovativi, miglioriamo la qualità della vita per le persone di tutto il

Nuova vita per il bar della stazione ferroviaria (Di giovedì 15 febbraio 2024) Nuova vita per il bar della stazione di Altopascio. Dopo la scadenza del contratto tra il Comune e Ferrovie dello Stato, è stata avviata la procedura per la locazione del locale. C’è tempo fino alle 12 di venerdì 22 marzo per presentare la manifestazione d’interesse. "Ci siamo attivati - spiega l’assessore Daniel Toci - per accelerare il percorso per la riattivazione dei servizi che il bar offriva, importante passo che per noi è anche garanzia di presidio della stazione. L’esercizio commerciale può così tornare a essere un luogo di aggregazione, accogliere i pendolari, stampare i biglietti e molto altro". La struttura è situata in via Regina Elena, si estende su 83 metri quadrati e comprende due stanze principali, una cucina, un disimpegno e un servizio igienico, ... Leggi tutta la notizia su lanazione (Di giovedì 15 febbraio 2024)per il bardi Altopascio. Dopo la scadenza del contratto tra il Comune e Ferrovie dello Stato, è stata avviata la procedura per la locazione del locale. C’è tempo fino alle 12 di venerdì 22 marzo per presentare la manifed’interesse. "Ci siamo attivati - spiega l’assessore Daniel Toci - per accelerare il percorso per la riattivazione dei servizi che il bar offriva, importante passo che per noi è anche garanzia di presidio. L’esercizio commerciale può così tornare a essere un luogo di aggregazione, accogliere i pendolari, stampare i biglietti e molto altro". La struttura è situata in via Regina Elena, si estende su 83 metri quadrati e comprende due stanze principali, una cucina, un disimpegno e un servizio igienico, ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Nuova vita per il bar della stazione ferroviaria Il Comune di Altopascio avvia la procedura per la locazione del bar della stazione, dopo la scadenza del contratto con Ferrovie dello Stato. Gli interessati hanno tempo fino al 22 marzo per presentare ... "La mia vita da 45 anni in dialisi". Bruno, caso unico in Italia. Spegne le candeline e ringrazia "Se oggi sono qui lo devo ai medici e agli infermieri che mi hanno assistito tre volte alla settimana". Esalta il reparto di eccellenza e il legame forte con il personale. Il primario: "Segno di spera ... Omicidio Noventa, la nuova vita di Manuela Cacco: lavoro fuori dal carcere PADOVA - Il suo avvocato, Alessandro Menegazzo del foro di Venezia, giusto un mese fa ha dichiarato: «Il prossimo passo è trovare un lavoro all’esterno dal carcere ...

Video di Tendenza