"Nuova scena" annuncia nuovi ospiti per il debutto su Netflix (Di giovedì 15 febbraio 2024) Nuova scena – Rhythm + Flow Italia è il primo adattamento in italiano di un format originale Netflix. Rose Villain, Fabri Fibra e Geolier avranno il compito di trovare i nuovi talenti del rap italiano e si faranno aiutare nel corso dei nuovi episodi da degli ospiti d'eccezione. Sta per approdare su Netflix Nuova scena – Rhythm + Flow Italia, il nuovo talent show che andrà in onda in streaming e scoverà nuovi talenti della scena rap italiana. Rose Villain, Fabri Fibra e Geolier avranno il ruolo di giudicare gli artisti emergenti e scegliere solo un vincitore alla fine del percorso. Ma nella loro avventura verranno affiancati da diversi ospiti.

