Nuova allerta alimentare | ritirate note marche di spaghetti per presenza di micotossina

sicure e affidabili per alimentare le abitazioni, garantire la 'La nostra nuova identità del marchio riflette e proietta i nostri Armis Centrix? per creare un sistema di rapida allerta di

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Sono stati ritirati diversi lotti didi alcune dellepiù famose per ladi unapericolosa. Negli ultimi tempi sono diverse le allerte alimentari che stanno riguardando alcuni dei cibi che si è soliti portare con serenità sulle proprie tavole. L’ultima riguarda uno degli alimenti più amati dagli italiani, la pasta, e in particolare uno dei formati più apprezzati: glisugliper ladi unapotenzialmente pericolosa – cityrumors.itStando ad un test condotto da GranoSalus su 10 campioni di, in alcune delle piùè stata rinvenuta la ...