Nuoto | seconda medaglia per Alberto Razzetti! Podio anche nei 200 misti ai Mondiali!

l'ora della finale della pallanuoto maschile ai Mondiali di nuoto il Settebello del CT Campagna cerca di conquistare la medaglia d'la Croazia che ha superato ai rigori la Francia nella seconda

(Di giovedì 15 febbraio 2024)Finale individuale eiridata perRazzetti all’Aspire Dome di Doha (Qatar). Dopo quanto accaduto ieri nei 200 delfino (argento), il ligure ha mostrato carattere e qualità nell’atto conclusivo dei 200dei Mondiali 2024 diin vasca lunga. La condizione non è spettacolare come negli Assoluti di Riccione e negli Europei in vasca corta di Otopeni (Romania), ma l’azzurro è entrato in una nuova dimensione. Quando c’è l’occasione, va sfruttata e il “Razzo” ha avuto il merito di crederci sempre,quando dopo le prime due frazioni (farfalla-dorso) il distacco era di 2.11 dalla vetta. Producendosi in una rimonta furiosa a rana (33.62) e a stile libero (28.03), il crono di 1:57.42 gli ha regalato un bronzo dal significato storico ...