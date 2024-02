Nuoto | risultati Mondiali | Miressi lottatore d’argento nei 100 sl | Razzetti è faccia di bronzo nei 200 misti!

L'Italia torna protagonista nella gara regina dei Mondiali di nuoto, quei 100 stile libero che ormai 17 anni fa TUTTI I RISULTATI

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Entrata a far parte dell’album dei ricordi la quinta giornata di semifinali e di Finali dei2024 diin corsia. Nell’Aspire Dome di Doha (Qatar) le emozioni non sono mancate di certo e andiamo a raccontarvi cosa sia accaduto nel day-5. 17 anni dall’ultima volta il Bel Paese ha potuto festeggiare la medaglia nei 100 stile libero maschili. E’ stato Alessandroa centrare questo obiettivo, stampando un gran crono da 47.72 e conquistando la sua prima medaglia individuale iridata in vasca lunga. Una prova di alto profilo del piemontese che ha avuto la capacità di crescere di turno in turno e di sfidare chi sembrava imbattibile, ovvero il cinese Pan Zhanle. L’asiatico si è imposto, ma non è stata una passeggiata, e il 47.53 lo sta a rappresentare, visto il margine di 0.19 sul nostro portacolori. A completare il quadro il ...

