Nuoto | risultati batterie Mondiali | Francesca Fangio in evidenza nei 200 rana 4×200 sl donne eliminata | ma a Parigi 2024

approfondimenti e le parole dei protagonisti Risultati giovedì 15 febbraio 7.00 Pallanuoto maschile - Cina - Australia 7.30 - 10.15 Nuoto " Batterie 100m stile libero femminili 200m dorso maschili

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Andate in archivio ledella quinta giornata deidiin corsia. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) un day-5 di heat nel quale in casa Italia si è dovuto prendere atto di riscontri non esaltanti. Nei 100 stile libero Chiara Tarantino non ha rubato l’occhio per la sua nuotata. L’azione dell’azzurra è stata poco efficace come presa, tuttavia il 54.87 è stato sufficiente per entrare in semifinale (12° crono). Vedremo se nel pomeriggio le condizioni per lei saranno migliori, ma oggettivamente il raggiungimento della Finale stupirebbe. In vetta all’overall troviamo l’australiana Shayna Jack (53.50) e il confronto con l’olandese Marrit Steenbergen (53.66) e la vincitrice dell’oro mondiale dei 200 sl in Qatar, Siobhán Bernadette Haughey (53.70), è il tema di questa gara. Nei 200 dorso uomini grande ...