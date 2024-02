Niente da fare per Lorenzo Mora e Sara Franceschi, fermati nelle batterie di oggi ai Mondiali di Doha come le azzurre della 4×200 stile libero femminile che però si qualificano per i per la Cina (7'

Nuoto: Mondiali, la Cina vince la staffetta 4×200 stile libero femminile (Di giovedì 15 febbraio 2024) Doha, 15 feb. – (Adnkronos) – La Cina vince la medaglia d’oro nella staffetta 4×200 stile libero femminile ai campionati del mondo di Doha. Le asiatiche si impongono con il tempo di 7’47?28 davanti alla Gran Bretagna e all’Australia. L'articolo CalcioWeb. Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu (Di giovedì 15 febbraio 2024) Doha, 15 feb. – (Adnkronos) – Lala medaglia d’oro nellaai campionati del mondo di Doha. Le asiatiche si impongono con il tempo di 7’47?28 davanti alla Gran Bretagna e all’Australia. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Nuoto, Mondiali: Miressi argento nei 100 sl a Doha Alessandro Miressi è argento nei 100 sl ai mondiali di nuoto a Doha. In finale l'azzurro ha chiuso al secondo posto con il tempo di 47.72 dietro al cinese Zanie Pan, oro in 47.53. Il bronzo è stato co ... Mondiali di nuoto a Doha: bronzo per Alberto Razzetti nei 200 misti uomini Alberto Razzetti con 1'57"42 conquista la medaglia di bronzo nei 200 misti ai campionati mondiali in corso a Doha, dopo aver conquistato la medaglia d'argento nei 200 farfalla. Oro al canadese Finlay ... Nuoto: Mondiali, Francesca Fangio fuori in semifinale nei 200 rana Doha, 15 feb. - (Adnkronos) - Francesca Fangio esce di scena in semifinale ai campionati del mondo di Doha. L'azzurra realizza il decimo crono in 2'26"39 e resta fuori dalla otto finaliste. La più vel ...

Video di Tendenza