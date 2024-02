Ancora un pass olimpico per l'Italnuoto ai mondiali in corso a Doha. La 4x200 stile libero donne non si qualifica alla finale nella quinta Avanza nei 200 rana Francesca Fangio, mentre si ferma Sara

Nuoto: Mondiali, Francesca Fangio fuori in semifinale nei 200 rana (Di giovedì 15 febbraio 2024) Doha, 15 feb. - (Adnkronos) - Francesca Fangio esce di scena in semifinale ai campionati del mondo di Doha. L'azzurra realizza il decimo crono in 2'26"39 e resta fuori dalla otto finaliste. La più veloce è l'olandese Tes Schouten in 2'21"50. Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024) Doha, 15 feb. - (Adnkronos) -esce di scena inai campionati del mondo di Doha. L'azzurra realizza il decimo crono in 2'26"39 e restadalla otto finaliste. La più veloce è l'olandese Tes Schouten in 2'21"50.

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Mondiali Doha, Settebello demolisce la Spagna e vola in finale Di Arianna Ravelli, inviata a Doha Il Settebello sconfigge la Spagna e ora nella finale per l’oro affronterà la vincente tra Croazia e Francia Quattro volte (su venti) ha vinto il… Leggi ... Nuoto: Mondiali, Francesca Fangio fuori in semifinale nei 200 rana Doha, 15 feb. - (Adnkronos) - Francesca Fangio esce di scena in semifinale ai campionati del mondo di Doha. L'azzurra realizza il decimo crono in 2'26"39 e resta fuori dalla otto finaliste. La più vel ... Nuoto, Francesca Fangio si arrende in semifinale nei 200 rana ai Mondiali Niente finale per Francesca Fangio nei 200 rana. L'azzurra fallisce l'approdo nella gara per le medaglie ai Mondiali di Doha, con una prova parecchio sottotono rispetto a quanto visto qualche ora fa e ...

Video di Tendenza