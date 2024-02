Nuoto | Mondiali Doha 2024 | Tarantino e Fangio avanti | Mora si ferma 4×200 stile donne a Parigi

Savona. Obiettivo centrato. L'Italian synchro national team ha staccato il pass olimpico nel corso dei Campionati del Mondo in svolgimento a Doha in Qatar. Le Azzurre parteciperanno quindi alle Olimpiadi di Parigi 2024, dal 5 al 10 agosto, con la squadra e con il duo.

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Niente da fare per Lorenzoe Sara Franceschi,ti nelle batterie di oggi aidicome le azzurre dellaliberoche però si qualificano per i Giochi di. Aspettando poi gli atti conclusivi dei 100libero maschili e dei 200 misti che vedranno protagonisti Alessandro Miressi e Alberto Razzetti, sono Chiaranei 100libero e Francescanei 200 rana a qualificarsi per le semifinali. Sono proprio i 100liberoad aprire il programma. E in evidenza c’è subito l’australiana e vice campionessa iridata nei 50 Shayna Jack in 53?50. Chiara ...