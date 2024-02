Nuoto | Mondiali Doha 2024 | 4×200 sl femminile a Parigi 2024 Tarantino e Fangio avanti | Mora si ferma

In campo ci sono ancora la pallanuoto maschile, i tuffi dalle grandi altezze maschili e il nuoto con le staffette. I mondiali di Doha mettono a disposizione 25 ori, 28 argenti e 29 bronzi. Il torneo

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Niente da fare per Lorenzoe Sara Franceschi,ti nelle batterie di oggi aidicome le azzurre dellastile liberoche però si qualificano per i Giochi di. Aspettando poi gli atti conclusivi dei 100 stile libero maschili e dei 200 misti che vedranno protagonisti Alessandro Miressi e Alberto Razzetti, sono Chiaranei 100 stile libero e Francescanei 200 rana a qualificarsi per le semifinali. Sono proprio i 100 stile libero donne ad aprire il programma. E in evidenza c’è subito l’australiana e vice campionessa iridata nei 50 Shayna Jack in 53?50. Chiaradal canto suo nuota in 54”87, dodicesimo tempo, e accede ...