Nuoto | Mondiali | britannica Stephens oro nei 200 farfalla

Doha, 15 feb. - (Adnkronos) - Chiara Tarantino esce di scena in semifinale nei 100 stile libero ai campionati del mondo di Nuoto di Doha. L'azzurra ... (liberoquotidiano)

NUOTO, MONDIALI: MIRESSI D'ARGENTO NEI 100 SL Alessandro Miressi ha conquistato la medaglia d'argento nei 100 stile libero ai Mondiali di nuoto in corso a Doha. Oro al cinese Pan, neo primatista ...

Nuoto: Mondiali. Pass olimpico per le azzurre della 4x200 sl Niente finale a Doha ma qualificazione per Parigi ottenuta DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - Nella quinta giornata dei 21esimi campionati mondiali in ...

Pallanuoto, Italia-Spagna 8-6: azzurri in finale ai Mondiali di Doha Roma, 15 feb. (askanews) – La Nazionale italiana di pallanuoto maschile batte la Spagna 8-6 in semifinale ai Mondiali di nuoto di Doha e agguanta la terza finale delle ultime quattro edizioni iridate.