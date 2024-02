Nuoto | Mondiali | Alberto Razzetti bronzo nei 200 misti**

Alessandro Miressi è argento nei 100 stile libero ai mondiali di nuoto a Doha . Vince una medaglia di bronzo Alberto Razzetti nei 200 misti. Miressi In finale Miressi ha chiuso al secondo posto con 47"72, dietro al cinese Zanie Pan (47"53). Terzo

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Doha, 15 feb. – (Adnkronos) –vince la medaglia dinei 200 misti aidi Doha. L’azzurro tocca in 1’57?42, alle spalle del vincitore, il canadese Finlay Knox (1’56?64) e dello statunitense Carson Foster (1’56?97). L’Italia torna sul podio iridato in questa distanza 21 anni dopo ildi Massimiliano Rosolino a Barcellona 2003. L'articolo CalcioWeb.

Doha, 7 feb. - (Adnkronos) - Logan Fontaine vince la medaglia d'oro nella 5 km in acque libere ai campionati del mondo di Doha. Il francese si impone ... (liberoquotidiano)

Mondiali nuoto 2024, Miressi d’argento nei 100 stile. Razzetti bronzo nei 200 misti Roma, 15 febbraio 2024 – Alessandro Miressi ha vinto la medaglia d’argento nei 100 sl ai mondiali di nuoto in corso di svolgimento a Doha. L’azzurro a chiuso alle spalle del cinese Zanie Pan (47.53), ...

Nuoto: Mondiali, statunitense Claire Curzan oro nei 50 dorso Doha, 15 feb. - (Adnkronos) - Claire Curzan vince l'oro nei 50 dorso ai Mondiali di nuoto di Doha. La statunitense si impone con il tempo di 27"43 precedendo l'australiana Iona Anderson (27"45) e la c ...