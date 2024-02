" Altre medaglie per l'Italnuoto ai 21esimi Mondiali di nuoto, in il primo podio di sempre per l'Italia in questa gara al Mondiale Alessandro Miressi ha conquistato la finale nei 100 stile libero

**Nuoto: Mondiale, Miressi argento nei 100 stile libero, oro al cinese Pan Zhanle** (Di giovedì 15 febbraio 2024) Doha, 15 feb. – (Adnkronos) – Alessandro Miressi conquista la medaglia d’argento nei 100 metri stile libero ai campionato del mondo di nuoto di Doha. Il piemontese tocca in 47?72, alle spalle solo del cinese Pan Zhanle (47?53). Bronzo all’ungherese Nandor Nemeth (47?78). L’Italia torna sul podio nella gara regina dopo 17 anni, dall’oro di Filippo Magnini a Melbourne 2007. L'articolo CalcioWeb. Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu (Di giovedì 15 febbraio 2024) Doha, 15 feb. – (Adnkronos) – Alessandroconquista la medaglia d’nei 100 metriai campionato del mondo di nuoto di Doha. Il piemontese tocca in 47?72, alle spalle solo delPan Zhanle (47?53). Bronzo all’ungherese Nandor Nemeth (47?78). L’Italia torna sul podio nella gara regina dopo 17 anni, dall’oro di Filippo Magnini a Melbourne 2007. L'articolo CalcioWeb.

