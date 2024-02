Nuoto | Miressi argento nei 100 stile libero ai Mondiali di Doha

Dopo 17 anni, l'Italia torna sul podio iridato della gara regina del nuoto grazie ad Alessandro Miressi . Il 25enne ha vinto la medaglia d'argento nei 100 stile libero maschili ai Mondiali di nuoto in corso a Doha , in Qatar. Si tratta del suo primo individuale a

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb. (askanews) – Diciassette anni dopo l’oro di Filippo Magnini a Melbourne 2007 l’Italia torna sul podio Mondiale nei 100. Merito di Alessandroche ai campionatidiha conquistato la medaglia d’nella specialità. Primo podio individuale per il 25enne torinese a livello iridato. Oro il fuoriclasse cinese Zhanle Pan, per soli 19 centesimi. Completa il podio l’ungherese Nemeth. “Sono felicissimo per questa medaglia, è la prima individuale a livello mondiale – raccontaalla Rai – Non sono soddisfatto del tempo, ma siamo a febbraio dopo le vacanze e un mese di lavoro. Se sono sotto i 48 secondi significa che sto bene, devo continuare a lavorare per raggiungere qualcosa di più importante. Questo podio significa ...