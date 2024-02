Nuoto | Lorenzo Mora non ingrana ed è fuori già in batteria nei 200 dorso dei Mondiali

ITALIA - Canada (finale settimo posto) 17.00 - Nuoto: GIANMARCO SANSONE ) Semifinali 200m dorso femminili (eventuale LORENZO MORA

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Un bruttonelle batterie dei 200uomini dei2024 diin corsie. All’Aspire Dome di Doha (Qatar), l’azzurro puntava a fare strada, specialmente per ottenere il crono di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi (1:56.3). Purtroppo per lui, nulla di tutto questo si è concretizzato in acqua. Bloccato dalla tensione per l’importanza della posta in palio,non è stato in grado di esprimere le proprie qualità e così quel che si è notato sono state solo le sue fantastiche subacquee, ma in termini di nuotata poco ritmo e presa non efficace. Il riscontro cronometrico è stato la logica conseguenza: 1:59.80, 18° tempo nell’overall e amara esclusione dalle semifinali. Appuntamento persarà negli Assoluti primaverili a marzo, quando a ...