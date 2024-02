Nuoto | Lorenzo Mora deluso | “Ho dato a questa gara più importanza di quanta ne ha”

ITALIA - Canada (finale settimo posto) 17.00 - Nuoto: GIANMARCO SANSONE ) Semifinali 200m dorso femminili (eventuale LORENZO MORA

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Una prova anonima.viene eliminato in batteria ai Mondiali didi Doha: nella sua prova dei 200 dorso non c’è stato il tanto atteso cambio di passo, chiudendo con il diciottesimo tempo complessivo in batteria. “Unache non mi aspettavo di fare in questo modo – esordisce unai microfoni Rai – Mi sono allenato bene durante questo periodo. Abbiamo preparato, era l’opportunità per fare il tempo per le Olimpiadi e allenarsi ad alto livello in funzione degli Assoluti. Non ho avuto problemi di avvicinamento alla, l’unico problema è il non togliermi da dosso la tensione della, me lo porto dietro da 25 anni“. “Speravo di essermi tolto le paranoie che mi faccio – prosegue ...